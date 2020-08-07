القانونية النيابية تحدّد موعد مناقشة قانون مجلس الوزراء

2020/08/07 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن قانون مجلس الوزراء ستتم قراءته قراءة أولى بعد استئناف جلسات البرلمان.

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