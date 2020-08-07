2020/08/07 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتورة أحلام الجابري اجتماعاً مع إدارة ومسؤولي شعب مكتب انتخابات بغداد الكرخ عبر الدائرة الإلكترونية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدائرة الانتخابية تبحث الاستعدادات للانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدائرة الانتخابية تبحث الاستعدادات للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).