ترامب يعين إليوت أبرامز لتعزّيز «حزب الحرب» ضد ايران

2020/08/07 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لى مسافة أسبوعين من الجولة المفصلية التي تحشد لها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي بغية تجديد حظر التسليح على إيران، شهد البيت الأبيض تغييراً في إدارة الملف الإيراني.استقال أمس مسؤول الملف، براين هوك، الذي يحمل صفة «المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني» في الخارجية الأميركية.لم تعرف بعد أسباب الاستقالة وإذا ما كانت خروجاً […]

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