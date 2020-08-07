الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى التحرك لحماية الثروة السمكية من ’’جهات خبيثة’’ تريد ضرب الاقتصاد

2020/08/07 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

طالب منصور البعيجي، نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، الحكومة ووزارة الزراعة بحماية الثروة السمكية في البلاد من عمليات تخريبية ومحاولات إبادة لها من قبل جهات تحاول ضرب اقتصاد البلد.





وذكر المكتب الإعلامي للبعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير، "طالب النائب الحكومة العراقية ووزارة الزراعة بالتحرك الجاد والسريع للمحافظة على الثروة السمكية في البلد وحمايتها من جهات تخريبية تحاول ضرب اقتصاد البلد من خلال تدمير الثروة السمكية".

وأضاف، أن "ما يحصل اليوم من نفوق للأسماك في هور الدملج لم يأتِ من فراغ، وانما هناك محاولات تخريبية تحاول تدمير هذه الثروة المهمة في البلد، بعد ان شهد بلدنا الاكتفاء الذاتي بالإنتاج للثروة السمكية".

ولفت إلى أن "ما حصل من استهداف للثروة السمكية في هور الدلمج هو كما حصل في العام السابق في محافظة بابل لهذه الثروة المهمة، والتي تمثل طفرة نوعية للثروة السمكية التي شهدها البلد خلال الفترة الاخيرة وقطت اغلب محافظات البلد".

وتابع قائلاً: "نأمل من الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الزراعة ان تقوم بواجبها على اكمل وجه، وتحمي هذه الثروة السمكية التي تمثل ازدهارا كبيرا للاقتصاد العراقي، وحمايتها من الايادي الخبيثة التي تحاول ضرب اقتصاد بلدنا من خلال تدميرها، وهذا ما حذرنا منه لذاك على كافة الجهات المعنية القيام بواجبها لحماية هذه الثروة من اي جهات تحاول تدميرها".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو اتحاد القوى النائب رعد الدهلكي، الجمعة، 07 آب، 2020، أن الانتخابات المبكرة ستكون أسوء من سابقاتها في ظل انتشار السلاح المنفلت.

وقال الدهلكي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "السلاح المنلفت كان له تاثيرا م

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم وزير الدفاع جمعة عناد.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع الامنية والعمليات العسكرية التي نفذتها مؤخرا تشكيلات الجيش والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو مجلس النواب، يونادم كنا، اليوم الخميس، عدم إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة دون إكمال نصاب المحكمة الاتحادية، وذلك بعد استقالة احد أعضائها.

وقال يونادم كنا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المبكرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى التحرك لحماية الثروة السمكية من ’’جهات خبيثة’’ تريد ضرب الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزراعة النيابية تدعو الحكومة الى التحرك لحماية الثروة السمكية من ’’جهات خبيثة’’ تريد ضرب الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).