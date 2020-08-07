النفط يهبط بفعل ضبابية الطلب على الوقود والتحفيز الأميركي

2020/08/07 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة، بفعل المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود وسط عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع وتعثر المحادثات على اتفاق تحفيز جديد في الولايات المتحدة.

ومع إغلاق بورصة طوكيو، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 17 سنتا بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 41.78 دولار للبرميل، في حين نزل خام برنت 17 سنتا أيضا أو 0.38 بالمئة ليسجل 44.92 دولار.

وكان كلا العقدين مرتفعا في وقت سابق من اليوم.

لكنهما مازالا بصدد مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة، ستكون الأكبر للخامين القياسيين منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو تموز.

ويقول المحللون إن عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع يظل القضية المحورية لأسواق النفط، إذ سيحدد ذلك مدى سرعة انتعاش الطلب على الوقود.

وتظهر الإحصاءات ارتفاع الإصابات في عدد من الولايات الأميركية مثل كولورادو وأوهايو وفرجينيا.

وتعاني الأسعار أيضا تحت وطأة ضعف السوق الحاضرة للخام وهوامش التكرير في معظم المناطق.

وقال ستيفن إينس استراتيجي السوق في أكسي كورب "يرجع الأمر في الحقيقة إلى وضع الطلب."

وتابع "نحاول جمع شتات أفكارنا حيال شكل منحنى (فيروس كورونا).



هل استقرار منحنى الإصابات في الولايات المتحدة سيطغى على الطفرات في أنحاء العالم؟"

ويراقب المحللون أيضا المحادثات المتعثرة بين البيت الأبيض والديمقراطيين بشأن حزمة تحفيز جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، إذ يقول الديمقراطيون إنه قد يتعين على الرئيس دونالد ترامب إصدار أوامر تنفيذية إذا لم يكن راغبا في مواصلة التفاوض.

وقالت ايه.ان.زد لبحوث السوق في مذكرة "حزمة تخفيف تداعيات الفيروس تظل الأمل الأخير لتعزيز الطلب (على الوقود)، في ظل اقتراب موسم الرحلات الأميركي من نهايته."

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