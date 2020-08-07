الصحة: لجنة الخبراء تتابع المستجدات الوبائية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة

2020/08/07 | 12:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، أن لجنة من الخبراء تتابع المستجدات الوبائية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “القرارات التي تصدر من وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس كورونا ليست ارتجالية، وإنما تتم الاستعانة فيها بخبراء”، لافتاً إلى أنه “لدى الوزارة لجنة من الخبراء والمستشارين، الذين …

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