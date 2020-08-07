ضبط سيارة تحمل مواد شديدة الانفجار غربي ذي قار

2020/08/07 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي عن ضبط سيارة تحمل عبوات ناسفة و مواد شديدة الانفجار نوع سي فور على الطريق السريع غربي المحافظة واعتقال سائقها .وقال الوائلي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” دوريات شرطة السيطرات والطرق الخارجية المنتشرة على الطريق السريع الدولي تمكنت من […]

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