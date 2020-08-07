التعليم تعلن برنامج عمل الجامعات ومسارات التعليم المدمج للعام الدراسي المقبل

2020/08/07 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامج عمل الجامعات ومسارات التعليم المدمج للعام الدراسي المقبل 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن الوزارة حددت آليات عمل متزامنة للدراسات الأولية والعليا عبر التعليم الإلكتروني للمواد النظرية والتعليم الحضوري الذي يغطي متطلبات المواد الدراسية العملية والتطبيقية.وأضاف أن الطالب يتاح له حضور الدروس العملية (المختبرية والسريرية) […]

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