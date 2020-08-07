الصحة : 90% من إصابات كورونا “بسيطة ومتوسطة”

2020/08/07 | 12:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يتبع..

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