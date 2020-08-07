2020/08/07 | 12:14 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : 90% من إصابات كورونا “بسيطة ومتوسطة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : 90% من إصابات كورونا “بسيطة ومتوسطة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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