الصحة: لجنة من الخبراء تتابع المستجدات الوبائية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة

2020/08/07 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أن لجنة من الخبراء تتابع المستجدات الوبائية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

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