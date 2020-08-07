الصحة: 90 بالمائة من الاصابات بكورونا في العراق بسيطة ومتوسطة

2020/08/07 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رسائله حول الأطفال ووباء كوفيد-19 التي شطبها موقعا فيسبوك وتويتر كانت "ممتازة".

وقال ترامب في برنامج للإذاعة التي يملكها المحافظ جيرالدو ريفيرا إنه "رسم صورة ممتازة، صورة ع

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر إعلام الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 68 إصابة جديدة

بغداد اليوم- متابعة

سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1147 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بواقع 8 حالات.

ألمانيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 1147 حالة جديدةارتفاع

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