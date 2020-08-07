العراق يرسل 20 شاحنة حوضية محملة بزيت الغاز الى لبنان

2020/08/07 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (07 آب 2020)، تسهيل عبور إرسال 20 شاحنة حوضية محملة بزيت الغاز إلى لبنان للوقوف إلى جانبه، وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، تم تسهيل الإجراءات الإدارية في منفذ القائم الحدودي لخروج المساعدات المرسلة من الحكومة العراقية إلى الشعب اللبناني الشقيق، تعبيرا عن التضامن الإنساني والاخوي بين البلدين لتجاوز محنته بعد التفجيرات الأخيرة وما خلفه من خسائر كبيرة في العاصمة بيروت".

وأضاف البيان، أن "المساعدات تمثلت بإرسال (20) شاحنة حوضية محملة بزيت الغاز، والإشراف من قبل مدير المنفذ الحدودي ومدير المركز الكمركي والدوائر العاملة وتسهيل اجراءات عبورها الحدود العراقية عبر معبر البوكمال الحدودي في الجانب السوري، بغية إيصالها إلى وجهتها الأخيرة دولة لبنان الشقيقة".

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بغداد اليوم-بغداد

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