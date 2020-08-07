ترامب يرى أن رسائله على فيسبوك وتويتر حول الأطفال وكوفيد-19 كانت

2020/08/07 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رسائله حول الأطفال ووباء كوفيد-19 التي شطبها موقعا فيسبوك وتويتر كانت "ممتازة".

وقال ترامب في برنامج للإذاعة التي يملكها المحافظ جيرالدو ريفيرا إنه "رسم صورة ممتازة، صورة عن الشباب".

وأضاف ترامب: "كل الأطباء يقولون الشيء نفسه.



في نهاية الأمر، ربما ليس جميعهم، بعضهم يقولون أمرا آخر".

واتهم شبكات التواصل الاجتماعي بالعمل على كم أصوات المحافظين.

وشطب موقع "فيسبوك" للمرة الأولى تسجيل فيديو على صفحة الرئيس ترامب "لانتهاكه القواعد المتعلقة بالتضليل الإعلامي الخطير" حول وباء كوفيد-19.

ويظهر ترامب في التسجيل وهو يقول في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الأطفال محصنون "بشكل شبه كامل" من فيروس كورونا المستجد.

ومنع موقع "تويتر" من جهته موقتا فريق حملة ترامب الانتخابية من نشر تغريدات قبل سحب رسالة تتضمن تسجيل الفيديو نفسه.

ويدافع الرئيس الأمريكي بشدة عن إعادة فتح المدارس لتنشيط اقتصاد البلاد مجددا قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر المقبل.

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر إعلام الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 68 إصابة جديدة

بغداد اليوم- متابعة

سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1147 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بواقع 8 حالات.

ألمانيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 1147 حالة جديدةارتفاع

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