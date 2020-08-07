تعرف على وعد القراءة الأولى لقانون مجلس الوزراء

2020/08/07 | 12:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، أن قانون مجلس الوزراء ستتم قراءته قراءة أولى بعد استئناف جلسات البرلمان.وقال عضو اللجنة، محمد الغزي إن “قانون مجلس الوزراء جاء إلى اللجنة القانونية في نهاية العام 2019، وتمت مناقشته في اللجنة، ثم أرسل إلى البرلمان”، مبيناً أنه “سيُقرأ قراءة أولى بعد استئناف جلسات البرلمان “.وبشأن قانوني الإشراف …

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