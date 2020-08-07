تباشير نهاية زمن انحطاط الانحطاط؟/1 - عبدالامير الركابي

2020/08/07 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي تتزايد العلائم المنبهة لظاهرة تردي وانتهاء بقايا أسباب استمرارية زمن انحطاط الانحطاط، او زمن " الانحطاط الثاني" الذي حل على منطقة الشرق المتوسطي، او دائرة احتشاد الأنماط المجتمعية، وكانت هذه قد عرفت حالة من حالات "الانقطاع" ولحظة التردي، استمرت من سقوط بغداد على يد المغول في القرن الثالث عشر، بعد انتهاء الدورة الإمبراطورية الازدواجية الرافدينية العباسية القرمطية الانتظارية، ......





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