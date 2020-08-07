خبراء الصحة يتوقعون وفاة 300 ألف أميركي قبل نهاية العام ويضعون شرطاً لتقليل العدد

2020/08/07 | 12:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن وفاة 300 ألف أميركي بسبب فيروس كورونا في حلول شهر كانون الأول المقبل.وقال خبراء الصحة في الجامعة إنه يمكن إنقاذ 70 ألف روح إذا تم الإلتزام بوضع الكمامة، وخلافه سيصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 300 ألف جراء الفيروس.وكشف المعهد عن […]

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