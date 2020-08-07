لأول مرة تصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية بالعراق

2020/08/07 | 12:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن في العراق اليوم الجمعة، تصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية....

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