2020/08/07 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد القتلى من جراء انفجار مرفأ بيروت إلى 154 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد القتلى من جراء انفجار مرفأ بيروت إلى 154) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد القتلى من جراء انفجار مرفأ بيروت إلى 154) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).