2020/08/07 | 12:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت.وقال وزير الصحة اللبناني حسن حمد إن عدد قتلى الانفجار ال>ي حدث في بيروت ارتفع إلى 154 قتيلاً.وكان حمد قد صرح أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).