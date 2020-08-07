ذي قار تسجل 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/07 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قارافاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال المصدر، ان "دائرة صحة المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة جراء جائحة كورونا، مقابل 114 حالة جديدة بالفيروس".وسجلت محافظة ذي قار، امس الخميس، 67 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل حالة وفاة واحدة.

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أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن 90 بالمئة من إصابات فيروس كورونا في البلد بسيطة ومتوسطة، فيما أوضحت استراتيجيتها بمعالجة المصابين بالفيروس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، إن "القرارات التي تصدر من وزارة

بغداد اليوم- متابعة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رسائله حول الأطفال ووباء كوفيد-19 التي شطبها موقعا فيسبوك وتويتر كانت "ممتازة".

وقال ترامب في برنامج للإذاعة التي يملكها المحافظ جيرالدو ريفيرا إنه "رسم صورة ممتازة، صورة ع

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر إعلام الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 68 إصابة جديدة

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