2020/08/07 | 12:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا مبارياتها بعد توقف دام قرابة ستة أشهر بسبب إجراءات الإغلاق للحد من فيروس كورونا.وتقام مباراتان اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية الدور الـ16 من البطولة الأوروبية الأبرز.ويلتقي ريال مدريد الإسباني على ملعب الاتحاد مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن النهائي.وكان الميرنغي قد خسر جولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف إجباري بسبب كورونا.. دوري أبطال أوروبا يستأنف مبارياته اليوم بقمتين حاسمتين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف إجباري بسبب كورونا.. دوري أبطال أوروبا يستأنف مبارياته اليوم بقمتين حاسمتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).