العراق والسعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاقية اوبك بلس

2020/08/07 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اتصال هاتفي بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ال سعود بشأن التطورات في الأسواق البترولية

العراق والسعودية أكدا التزامهما التام باتفاقية أوبك بلس، مشيدين بجهود الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الإضافية في إطار نظام التعويض، التي ستعزز استقرار البترول العالمية، وتعجل بتحقيق توازنها، وترسل إشارات إيجابية الى الأسواق.

وزير النفط إحسان عبد الجبار، أكد أن العراق سيضيف تخفيضاً من انتاجه بمقدار أربعمئة ألف برميل يومياً، لافتا الى أن اجمالي التخفيض سيصل إلى مليون وربع المليون برميل يومياً خلال شهري اب وأيلول.

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