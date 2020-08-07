المالكي وعناد يبحثان مستجدات الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية ضد داعش

2020/08/07 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ووزير الدفاع جمعة عناد، مستجدات الاوضاع الامنية والعمليات العسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابية.

وأكد المالكي خلال اللقاء على ضرورة توفير جميع متطلبات تطوير القوات المسلحة بما يمكنها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها بكفاءة عالية وتوفير متطلبات الجيش، مثمنا الدور الذي تؤديه مختلف صنوف الجيش في مقارعة أعداء العراق والعمليات العسكرية التي نفذتها تشكيلات الجيش والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال العراق الثانية لملاحقة فلول داعش الإرهابية.

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