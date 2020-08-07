الصحة: الحظر المناطقي أحد الطرق للسيطرة على الوباء خلال الفترة المقبلة في العراق

2020/08/07 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة عن الاستراتيجية التي سيتم اتباعها للسيطرة على وباء كورونا خلال الفترة المقبلة.

الوزارة أكدت في بيان أن الحظر المناطقي هو أحد الطريق التي سيتم اتباعها للسيطرة على الجائحة والتي سيحددها الموقف الوبائي في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس.

وأشار البيان إلى أن العلاجات ليست الحل الوحيد للسيطرة على الوباء، لافتا إلى وجود ضعف في متابعة قضايا المخالفين للإجراءات الوقائية في مراكز الشرطة.

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