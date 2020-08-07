2020/08/07 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صعد ناشطون مدنيون عراقيون من حملتهم الوطنية على شبكات التواصل الاجتماعي، للضغط على مجلس النواب من اجل اكمال قانون الانتخابات واعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة.وقال منظمو الحملة أن القانون الذي اقر في ٢٤ كانون الأول من العام الماضي، بقي حبيس الارادة السياسية داخل مجلس النواب منتظرا إكمال الملحق الخاص بالدوائر الإنتخابية المتعددة.وأشاروا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطون مدنيون يصعدون من حملتهم الوطنية لإكمال قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطون مدنيون يصعدون من حملتهم الوطنية لإكمال قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).