امريكا تتعهد بارسال أكثر من 17 مليون دولار كمعونة للبنان

2020/08/07 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات طارئة بقيمة 17 مليون دولار لمساعدة لبنان على تخطي المأساة المروعة بحادثة “انفجار بيروت”.ونشرت السفارة تغريدة في حسابها على “تويتر”، تعلن فيها عن دعم الولايات المتحدة للبنان بمساعدات طارئة.

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