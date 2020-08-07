2020/08/07 | 13:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت وزارة الصحة والبيئة، أن قرار رفع الحظر أو إبقائه، عائد إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، مبينة أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعًا، وستعلن فيه ما سيتم العمل به في المرحلة المقبلة.

الصحة: لدى الوزارة لجنة من الخبراء والمستشارين، الذين يجتمعون بشكل يومي لتحديد أولويات المرحلة حسب المستجدات الوبائية

قال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "القرارات التي تصدر من وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس كورونا ليست ارتجالية، وإنما تتم الاستعانة فيها بخبراء"، لافتًا إلى أنه "لدى الوزارة لجنة من الخبراء والمستشارين، الذين يجتمعون بشكل يومي لتحديد أولويات المرحلة حسب المستجدات الوبائية".

اقرأ/ي أيضًا: "تصعيد خجول" قبيل محرم..



تحذيرات من "كارثة" ودعوات إلى "عاشوراء إلكتروني"

أضاف أن "الوزارة لم تعتمد على سياسة مناعة القطيع، بل اعتمدت الوزارة على استراتيجية اكتشاف الحالات وعلاجها بشكل مبكر، والتركيز على فئات الاختبار العالي، والتوعية الصحية بشكل عام"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 90 في من الحالات التي أصيبت بكورونا تتراوح حدّتها ما بين البسيطة والمتوسطة".

أوضح أن "قرار رفع الحظر أو إبقائه، عائد إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، وليس لوزارة الصحة فقط"، مبينًا أن "اللجنة العليا ستعقد اجتماعًا، وستعلن فيه ما سيتم العمل به في المرحلة المقبلة".

وتابع البدر أن "الوزارة أشارت إلى عدم وجود التزام من المواطنين، في ما يخص التباعد الاجتماعي خلال فترة الحظر الجزئي، بالرغم من النداءات المتكررة بضرورة التباعد والتزام الإجراءات الوقائية"، مؤكدًا أن "العراق مقبل على موسم زيارة شهر محرم الحرام، ولا بد من أن يكون هناك ضغط على مناطق محددة في بعض المحافظات التي تحتوي على العتبات المقدسة، وأن الوزارة لم تحدد المناطق المشمولة بالحجر الصحي حتى الآن".

اقرأ/ي أيضًا:

مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى الـ140 ألفًا

العراق يسجل 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتحدث عن الحظر وتؤكد: لم نحدد المناطق المشمولة بالحجر) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتحدث عن الحظر وتؤكد: لم نحدد المناطق المشمولة بالحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).