العراق والسعودية يأكدان على الالتزام ببنود أوبك

2020/08/07 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، إن السعودية والعراق أكدا التزامهما التام باتفاق “أوبك+” وأكد العراق الخميس، أنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في آب، لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بـ”أوبك+”، خفضا قياسيا للإمدادات […]

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