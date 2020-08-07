فلسطين : عائلة تطلق على طفلتها اسم بيروت

2020/08/07 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت عائلة فلسطينية من مدينة جنين على طفلتها الجديدة اسم (بيروت) في إشارة تضامنية مع الشعب اللبناني.كانت بيروت العاصمة قد شهدت انفجارا هائلا تسبب بخسائر بالأرواح بالإضافة لأعداد كبيرة من الجرحى.

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