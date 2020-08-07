2020/08/07 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: مقترحات السلطة التنفيذية بشأن التعديلات الدستورية غير ملزمة للبرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: مقترحات السلطة التنفيذية بشأن التعديلات الدستورية غير ملزمة للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).