إصابة الفنان “محمود ياسين” بالزهايمر.. وهذا وضعه الصحي

2020/08/07 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت زوجة الفنان المصري محمود ياسين الفنانة شهيرة تفاصيل حالته الصحية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة، لأول مرة منذ سنوات، إذ أكدت شهيرة إصابته بالزهايمر ومعاناته معه منذ 8 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يوجد علاج لحالته أو تحسن في وضعه الصحي وأوضحت الفنانة شهيرة أن آخر ما يتذكره محمود ياسين عن وفاة […]

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