واشنطن تتبرع بمعونة مبدئية لبيروت تقدر بأكثر من 17 مليون دولار

2020/08/07 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات طارئة بقيمة 17 مليون دولار لتمكين لبنان على تخطي المأساة المروعة لانفجار مرفأ بيروت.

ونشرت السفارة تغريدة في حسابها على "تويتر"، تعلن فيها عن دعم الولايات المتحدة للبنان بمساعدات طارئة.

يذكر أن انفجارا مدمرا وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والأجنبية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية، الجمعة (07 آب 2020)، بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ العاصمة بيروت إلى 149 قتيلا.

ونقلت صحيفة "لوريان لوجور" أن "حصيلة ضحايا حادث الانفجار في مرفأ بيروت ارتفعت إلى 149 قتيلا&qu

بغداد اليوم _ متابعة

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إن مهاجما مسلحا احتجز 6 رهائن في لو هافر شمال غرب فرنسا، وأطلق سراح اثنين منهم.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة أن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن بعد ظهر الخمي

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، 06 آب، 2020، على على وجوب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

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