الديوانية.. 117 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/08/07 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

كشفت مدير صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الجمعة، 07 آب، 2020، عن الموقف الوبائي في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة الديوانية سجلت 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وكانت مدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، اعلنت أمس الخميس، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة شفاء في المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة سجلت 93 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و56 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية".

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