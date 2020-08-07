فئة جديدة من الخريجين تطالب بالتعيين وتهدد باعتصام مفتوح قريباً

2020/08/07 | 13:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواصل خريجو الجامعات والمعاهد في العراق اعتصاماتهم وتظاهراتهم المطالبة بالوظائف والتعيين على ملاك الدولة.بين اعتصامات خريجي المجموعة الطبية، والعلوم، بدأ خريجو “القانون” حملتهم أسوة بالآخرين.تصاعدت المطالبات عبر وسم #انا_القانوني_اين_حقي الذي اندرج ضمن ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.#انا_القانوني_اين_حقي🌹صباح الخير يا فرسان العداله — nawar (@nawar66408461) August 7, 2020 كتب مغردون […]

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