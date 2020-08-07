عضو في الزراعة النيابية: تركيا حطمت الزراعة في العراق

2020/08/07 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اتهم عضو اللجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الجمعة، تركيا بانها حطمت الزراعة في العراق.وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سد اليسو التركي تسبب باضرار كبيرة للعراق في المجال الزراعي بسبب تقلص حصته المائية لافتا الى ان تداعيات مافعله تركيا واضح في الجنوب وخاصة الاهوار وارتفاع ملحية المياه ما ادى الى استخدام […]

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