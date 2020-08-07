2020/08/07 | 13:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب المستقل عامر فايز، الجمعة، وجود خطوات "مهمة" ينبغي على مجلس النواب استكمالها قبل حل نفسه، محذرا من الدعوة لحل البرلمان قبل استكمال تلك الخطوات.

وقال الفايز في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب بحال مضى إلى حل نفسه، فحينها ستتحول الحكومة الحالية إلى تصريف أعمال، ما يعني تقييد صلاحياتها في مكافحة الفساد والقصاص من قتلة المتظاهرين، ناهيك عن عجزها عن تطبيق الكثير من الفقرات التي ضمنتها في برنامجها الحكومي"، مبينا أن "مجلس النواب بحاجة إلى استكمال عدد من الخطوات المهمة قبل المضي بحل نفسه ودونها فان حل البرلمان سيكون ضرره اكبر".

وأضاف أن "من بين الأمور التي ينبغي استكمالها هو تشريع قانون الانتخابات الجديد، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، لأنه بخلاف ذلك ستجري الانتخابات وفق القانون السابق لعام 2018 الذي تشوبه ملاحظات كثيرة، وهو أمر مرفوض شعبيا وسياسيا".وتابع الفايز، أن "كل من يطالب بحل البرلمان فورا قبل استكمال تشريع قانون الانتخابات فهو يريد العودة للقانون السابق وتكرار مشهد انتخابات عام 2018".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر من حل البرلمان قبل استكمال خطوات 'مهمة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر من حل البرلمان قبل استكمال خطوات 'مهمة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).