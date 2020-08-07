2020/08/07 | 13:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة ذي قار ملابسات جريمة قتل حارس أمني والقبض على الجاني خلال ساعات.وقالت في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن ” مديرية شرطة محافظة ذي قار من كشف ملابسات جريمة قتل أحد منتسبي شرطة نفط ذي قار في قضاء الشطرة”.واضافت: “حيث وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل بإشرافه شخصيا وبمتابعة خاصة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تكشف ملابسات جريمة قتل في المحافظة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تكشف ملابسات جريمة قتل في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تكشف ملابسات جريمة قتل في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).