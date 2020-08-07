بلدية النجف تنهي استعدادتها الخدمية لزيارة عيد الغدير الاغر

2020/08/07 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف عن انتهاء استعداداتها الخدمية لزيارة عيد الغدير الاغر والتي توافق يوم غد السبت.وقال مدير اعلام المديرية بشار السوداني لـ/المعلومة/، أن “المديرية بأقسامها المختلفة أنهت جميع استعدادات الخطة الخدمية الخاصة بزيارة يوم الغدير الاغر لاظهار المدينة بصورة تلبس فيه الزينة وتبتهج بيوم اكمال الدين وتنصيب الولي خليفة واماما […]

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