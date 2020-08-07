بالجرم المشهود.. القبض على عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية وأمور غير أخلاقية في بغداد

2020/08/07 | 14:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية وأمور غير أخلاقية في بغداد.

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