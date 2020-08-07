2020/08/07 | 14:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]افاد مصدر امني في ديالى ، الخميس، بسقوط جندي عراقي ضحية واصابة 3 اخرين بهجوم لداعش في أطراف قضاء خانقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد جندي واصابة 3 اخرين بهجوم لعناصر داعش شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد جندي واصابة 3 اخرين بهجوم لعناصر داعش شرقي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).