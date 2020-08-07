وزارة الدفاع تعلن القبض على إرهابي في منطقة الدورة جنوبي بغداد

2020/08/07 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ عمليات تفتيش تمكنت خلالها قوات الجيش من إلقاء القبض على إرهابي في بغداد وضبط مستودع للعبوات والمتفجرات في كركوك.

وأكدت الوزارة في بيان تمكن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء الثالث والعشرين من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة حي الميكانيك جنوبي بغداد.

وفي سياق منفصل تمكنت قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من الوصول إلى مستودع يضم كدسا للعبوات والمتفجرات في قضاء الحويجة في كركوك.

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