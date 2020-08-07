ضبط عجلة أجرة محملة بمادة “سي فور” شديدة الانفجار في مدخل ذي قار

2020/08/07 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت القوات الأمنية في مدخل محافظة ذي قار عجلة محملة بمواد شديدة الانفجار

مصدر أمني أكد أن العجلة نوع مارك أصفر اللون تحمل لوحات النجف، محملة بمادة “سي فور” شديدة الانفجار.

وأضاف، أن يقظة القوات الأمنية حالت دون حدوث كارثة في المحافظة، مبينا أن الشكوك حامت حول السيارة، بعد أن نزل السائق نحو الطريق الترابي من جهة مرقد عمر الشريف، ليتم التوجه نحو السيارة واعتقال السائق، وبعد تفتيش السيارة، وجدت القوات الأمنية كمية من متفجرات سي فور شديدة الإنفجار.

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