2020/08/07 | 14:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ” نحن أمّةٌ بؤرا ” ! أولا .
في بداية القرن العشرين عقدت صفقة بين القوى الكبرى المتحكمة في منطقة الشرق الأوسط وبين أنظمة الحكم المنصّبة من قبلها مفادها ؛ ضمان المصالح مقابل حماية كراسي الحكم ! تمكنت القوى الكبرى من التحكّم بمسارات دول المنطقة : الأمنيّة والسياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة من خلال التأثير المباشر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” نحن أمّةٌ بؤرا ” !) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في بداية القرن العشرين عقدت صفقة بين القوى الكبرى المتحكمة في منطقة الشرق الأوسط وبين أنظمة الحكم المنصّبة من قبلها مفادها ؛ ضمان المصالح مقابل حماية كراسي الحكم ! تمكنت القوى الكبرى من التحكّم بمسارات دول المنطقة : الأمنيّة والسياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة من خلال التأثير المباشر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” نحن أمّةٌ بؤرا ” !) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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