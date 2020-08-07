2020/08/07 | 14:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” نحن أمّةٌ بؤرا ” ! أولا .في بداية القرن العشرين عقدت صفقة بين القوى الكبرى المتحكمة في منطقة الشرق الأوسط وبين أنظمة الحكم المنصّبة من قبلها مفادها ؛ ضمان المصالح مقابل حماية كراسي الحكم ! تمكنت القوى الكبرى من التحكّم بمسارات دول المنطقة : الأمنيّة والسياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة من خلال التأثير المباشر […]

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