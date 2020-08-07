الخالدي نطالب الحكومة الاتحادية بالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط الإقليم وفق المعلومات المسربة حديثاً


الخالدي نطالب الحكومة الاتحادية بالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط الإقليم وفق المعلومات المسربة حديثاً
2020/08/07 | 14:12 - المصدر: عين العراق
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