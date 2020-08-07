كفاح اليسار الاشتراكي وبناء الدولة الوطنية - لطفي حاتم

2020/08/07 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم افضى انتقال العلاقات الدولية من ازدواجية التطور الاجتماعي اشتراكي – رأسمالي الى وحدانية التطور الرأسمالي الى كثرة من التراجعات الفكرية – السياسية في برامج الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية واساليبها الكفاحية، وعلى هذا المنحى تثار أسئلة فكرية كبرى منها هل سيبقى عالمنا (الجديد) مرتبطاً بطريق التطور الرأسمالي؟ هل هناك نموذجاً اقتصاديا- اجتماعياً يفضي الى ضمان مستقبل الانسانية وحريتها الجماعية؟ هل تستطي ......





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