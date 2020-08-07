أسعار النفط والذهب وبعض العملات الأجنبية لهذا اليوم

2020/08/07 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” قائمة بأسعار بعض العملات والمعادن والنفط لليوم الجمعة 7 آب 2020: العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,40 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,28 دولار الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 732,10 ليرة تركية شاهد أيضاً:أسعار صرف الدولار في […]

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