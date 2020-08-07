ديالى.. أكثر من 640 إصابة بكورونا في صفوف الجيش الأبيض منذ تفشي الوباء

2020/08/07 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر طبي في ديالى، الجمعة (7 آب 2020)، عن ارتفاع الاصابات التراكمية بفيروس كورونا في صفوف الكوادر الصحية الى 641 اصابة، منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "تراكمية الاصابات بفيروس كورونا على مدار الخمسة اشهر الماضية في صفوف الكوادر الصحية ارتفعت الى 641 اصابة بينهم 193 طبيباً وصيدلانياً، والإصابات الأخرى يمثلون بقية الاختصاصات المختبرية والصحية والتمريضية".

واضاف، ان "152 من الاطباء والصيادلة المصابين تماثلوا للشفاء حتى الان فيما توفى مريض واحد هو طبيب، وتماثل 362 مصاب للشفاء من الكوادر الصحية ( المختبرية- الصحية- التمريضية) والذين بلغ عدد المصابين في صفوفهم 448 مصاباً فيما سجلت 4 حالات وفيات في صفوفهم خلال الفترة الماضية".

وكانت ديالى سجلت خلال الاشهر 5 الماضية تراكمية اصابات زادت عن 4 آلاف اصابة حتى الان.

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بغداد اليوم-أربيل

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة أربيل، الجمعة (07 آب 2020)، بتسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما حذرت سلطات القضاء من خروج الوضع عن السيطرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قضاء سوران في اربيل سجل

بغداد اليوم-السليمانية

أعلن مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا، داهات حويزي، الجمعة (07 آب 2020)، تحسن الموقف الوبائي للفايروس التاجي في محافظة السليمانية بشكل كبير.

وقال حويزي في تصريح صحفي، إن "الفترة الماضية كانت ا

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، ان "دائرة صحة المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة جراء جائحة كورونا، مقابل 114 حالة جديدة بالفيروس".

وسجلت محافظة ذي قار،

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