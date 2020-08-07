2020/08/07 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النجف تكشف موقفها بشأن استقبال الزائرين بمناسبة عيد الغدير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النجف تكشف موقفها بشأن استقبال الزائرين بمناسبة عيد الغدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).