2020/08/07 | 14:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امام جمعة النجف : الانتخابات خيارنا الدستوري .. وندعو الحكومة لاتخاذ كافة التحضيرات / موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 14:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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