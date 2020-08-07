2020/08/07 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي الرصيف 11 بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ من ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم تحتوي على تبغ معسل وهي مادة ممنوعة من الاستيراد (من الحاويات المتروكة) خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وتم اتخاذ الإجراءات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك … ضبط تبغ معسل ممنوع من الاستيراد في مركز كمرك ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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